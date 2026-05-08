Взрывоопасные предметы времен Второй мировой были уничтожены на Прикарпатье, фото: ГСЧС

659 взрывоопасных предметов времен Второй мировой уничтожили на Прикарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2026, 15:43
На території Надвірнянського району Івано-Франківської області сапери ДСНС вчора, 7 травня, виявили та знищили 659 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

7 травня сапери ДСНС Прикарпаття працювали на території Надвірнянського району, у селі Поляниця Поляницької громади. На відкритій місцевості було виявлено та знищено 659 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, — розповів у відомстві.

Серед знищених вибухонебезпечних предметів:

  • 649 протитанкових кумулятивних гранат;
  • 10 мінометних мін калібру 50 мм.

Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • не торкайтеся їх;
  • не переносьте;
  • не намагайтеся самостійно їх знищити;
  • негайно телефонуйте за номером 101.

Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової знищили на Прикарпатті, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


