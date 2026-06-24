На Миколаївщині ТЦКшники дев’ять днів катували багатодітного батька. Фото:

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Керівництво районного ТЦК на Миколаївщині постане перед судом.

Наприкінці 2025 року військкоми привезли до Територіального центру комплектування багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та мав проблеми зі здоров’ям. Попри це його визнали придатним до військової служби, після примусового проходження військово-лікарської комісії. Про це 24 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Цього чоловіка через стан його здоров’я відмовилися приймати дві військові частини. Однак навіть після цього ТЦКшники вирішили за будь-яку ціну його мобілізувати.

Упродовж дев’яти днів вони незаконно утримували в підвалі багатодітного батька та катували його. Зловмисники вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.

Звільнили потерпілого лише тоді, коли побачили наслідки побиття — численні набряки та тілесні ушкодження. Опинившись на волі, чоловік одразу звернувся по медичну допомогу. У нього діагностували струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

У Бюро наголосили, що перед судом постануть т. в. о. начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих. Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб — ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Військкомам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, в одному з Територіальних центрів комплектування Одеської області чоловіків незаконно утримували, били, залякували, психологічно тиснули та катували. Також військкоми вчиняли до чоловіків сексуальне насильство.