Дмитро Лубінець, фото: скріншот відео
Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації у 2025 році зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком.
Про це сьогодні, 13 травня, під час доповіді у Верховній Раді заявив омбудсман Дмитро Лубінець.
Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 22-м роком зросла в 333 рази, — наголосив він. — Я отримав більше ніж 6 тис. звернень.
За словами Лубінця, українці скаржаться на незаконне застосування сили, балаклави, побиття:
Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України.
У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації, — додав він.
Лубінець вимагає термінових змін у системі мобілізації:
На відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти систему мобілізації — я категорично не погоджуюсь! Я вимагаю, щоб була створена терміново робоча група на рівні Міністерства оборони, куди особисто увійде уповноважений з представниками парламенту. У нас є рецепт як терміново змінити цю ситуацію.