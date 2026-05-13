Дмитро Лубінець, фото: скріншот відео

Скарг на порушення при мобілізації побільшало у 333 рази — Лубінець

13 тра 2026, 12:36
Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації у 2025 році зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком.

Про це сьогодні, 13 травня, під час доповіді у Верховній Раді заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 22-м роком зросла в 333 рази, — наголосив він. — Я отримав більше ніж 6 тис. звернень.

За словами Лубінця, українці скаржаться на незаконне застосування сили, балаклави, побиття:

Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України.

У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації, — додав він.

Лубінець вимагає термінових змін у системі мобілізації:

На відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти систему мобілізації — я категорично не погоджуюсь! Я вимагаю, щоб була створена терміново робоча група на рівні Міністерства оборони, куди особисто увійде уповноважений з представниками парламенту. У нас є рецепт як терміново змінити цю ситуацію.

Джерело: Ракурс


Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



