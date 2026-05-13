Дмитрий Лубинец, скриншот видео

https://racurs.ua/n213786-jalob-na-narushenie-pri-mobilizacii-stalo-bolshe-v-333-raza-lubinec.html

Ракурс

Кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації у 2025 році зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком.

Про це сьогодні, 13 травня, під час доповіді у Верховній Раді заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 22-м роком зросла в 333 рази, — наголосив він. — Я отримав більше ніж 6 тис. звернень.

За словами Лубінця, українці скаржаться на незаконне застосування сили, балаклави, побиття:

Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України.

У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації, — додав він.

Лубінець вимагає термінових змін у системі мобілізації: