Угорщина порушила низку положень трьох конвенцій під час затримання інкасаторів «Ощадбанку».

Угорська сторона цинічно порушили низку положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції. Київ вважає такі дії «неприйнятними і неадекватними». Про це 9 березня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що беззбройних українських інкасаторів затримували озброєні кулеметами та гранатометами бійці Антитерористичного центру за підтримки бронеавтомобіля. Затриманих, попри їхній статус свідків, упродовж 28 годин утримували у кайданках. Крім того, їх весь час перевозили із зав’язаними очима.

В українці вилучили особисті речі, в тому числі мобільні телефони. Вони не змогли повідомити своїх рідних, роботодавця та українських дипломатів про те, що їх затримали. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

В МЗС кажуть, що один з інкасаторів є особою з інвалідністю та потребує спеціального режиму харчування і регулярного прийому ліків. Коли у нього погіршився стан здоров’я, йому надали допомогу лише після втрати свідомості.

При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю, — йдеться в заяві.

Зазначається, що затримані інкасатори не лише не отримали жодної підтримки, але й на них чинився психологічний та фізичний тиск. Адвокатів їм також не надали.

Нагадаємо, вночі 6 березня «Ощадбанк» повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були 40 млн дол., 35 млн євро і 9 кг золота. Банківські працівники прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

У Будапешті заявили, що інкасаторів «Ощадбанку» затримали у межах справи про відмивання грошей. За вантаж, а саме валюту та золото, відповідав колишній генерал українських спецслужб. Його також затримано. Того ж дня семеро українських інкасаторів повернулися до України.