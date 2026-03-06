Газопровод «Дружба» не работает после российской атаки, изображение: Google Gemini

Україна не приймає ультиматум Угорщини, влада якою заявила, що начебто дає три дні на відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це сьогодні, 6 березня, під час спілкування із журналістами заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Україна ультиматумів не приймає, — наголосив Сибіга.

Він нагадав, що вчора президент України Володимир Зеленський «чітко повідомив, що інфраструктура „Дружби“ була атакована Росією». Зеленський тоді зазначив, що нафтопровід «Дружба», серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Питання відновлення «Дружби» також прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.

Раніше сьогодні угорське агентство Index оприлюднило слова заступника міністра енергетики Угорщини Габора Чепека, котрий заявив, що Угорщина дала Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти «Дружбою».

Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики України Денису Шмигалю, у якому закликав Київ відновити транспортування нафти до Угорщини або дозволити делегації Угорщини провести огляд та оцінку стану на місці в місті Броди Львівської області.

За словами Чепека, якщо Україна не виконає ці вимоги, Угорщина використає «всі правові можливості» в межах ЄС.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»