Семеро затриманих в Угорщині інкасаторів повернулися до України, фото: Андрій Пишний

https://racurs.ua/ua/n212479-v-ukrayinu-povernuly-simoh-inkasatoriv-oschadbanku-zatrymanyh-u-ugorschyni-foto-video.html

Ракурс

Семеро українських інкасаторів, яких раніше затримали в Угорщині, повернулися до України.

Про це сьогодні, 6 березня, ввечері на своїх сторінках у соцмережах повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Хлопці на нашому боці, повернули. Всі семеро вдома, на українській землі. Дякую всім, чия робота та тиск сьогодні допомогли повернути наших людей з Будапешта, — зазначив він. — P.s. Кошти та цінності також обовʼязково повернемо, але в пріоритеті — люди.

Сибіга зазначив, що необхідну допомогу для повернення інкасаторів надали українські консули.

Я дякую нашій команді в МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення, — наголосив міністр.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha �� (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Також про повернення інкасаторів «Ощадбанку» написав на своїй Фейсбук-сторінці голова НБУ Андрій Пишний.

Найважливіший перший етап подолано — українські громадяни на свободі та у безпеці. Працюємо далі, щоб якомога швидше повернути вантаж, — зазначив Пишний.

Він зазначив, що дії угорських силовиків, показані на опублікованому раніше урядом країни відео затримання інкасаторів, схожі на інциденти, котрі відбувалися під час подій на Донбасі у 2014 році:

Щось подібне я бачив у 2014 році, коли донецькі бойовики-сепаратисти на своїх блокпостах погрожуючи зброєю, витягали з машин інкасаторів, по суті, виконуючи замовлення росіян з окупації території. Тоді кожного разу перевезення цінностей для виконання державного завдання із соціального забезпечення громадян ставало смертельно небезпечним.

За словами Пишного, той факт, що інкасаторів відпустили, «переконливо свідчить, що жодних юридичних підстав в угорської влади для затримання і утримання громадян України не було, це провокація і протизаконні дії».