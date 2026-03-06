«Ощадбанк» заявив про викрадення своїх інкасаторів в Угорщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212457-ugorschyna-zahopyla-v-zaruchnyky-spivrobitnykiv-oschadbanku-sybiga.html

Ракурс

В Угорщині викрали інкасаторів українського «Ощадбанку»

У четвер, 5 березня, два автомобілі інкасаторської служби із сімома працівниками бригади інкасації «були безпідставно затримані» в Угорщині. Затримання відбулося тоді, коли бригада інкасації здійснювала регулярне перевезення іноземноі валюти та банківських металів між «Райффазен банк Австрія» та «Ощадбанк Україна». Про це «Ощадбанк» повідомив у Telegram.

В інкасаторських авто було 40 млн дол, 35 млн євро та 9 кг золота. GPS-сигнал показує, що автомобілі стоять у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Водночас місце перебування самих працівників невідоме.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України. Керівництво банку перебуває у контакті з МЗС України та правоохоронними відомствами з метою координації подальших дій, — зазначили в банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Угорщини державним тероризмом і рекетом. Україна вже надіслала ноту з вимогою звільнити своїх громадян, а також звернеться до ЄС.

Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку раніше сьогодні заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет. Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян. Ми також звернемося до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування, — наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина заблокувала Україні позику від ЄС розміром 90 млрд євро. Блокування триватиме, доки Київ не відновить постачання нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба».

Президент Володимир Зеленський запропонував дати військовим ЗСУ номер телефону «людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу», маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.