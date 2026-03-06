Угорщина опублікувала відео затримання українських інкасаторів

Ракурсhttps://racurs.ua/
Затримання українських інкасаторів, скріншот відео
Угорщина опублікувала відео затримання українських інкасаторівhttps://racurs.ua/ua/n212473-ugorschyna-opublikuvala-video-zatrymannya-ukrayinskyh-inkasatoriv.htmlРакурс
Уряд Угорщини на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео затримання українських інкасаторських автомобілів та фото коштів, що перевозили інкасатори.
Зазначається, що затримання відбулося вчора, 5 березня. Затримано сімох громадян України, серед яких колишній генерал СБУ.
Стверджується, що вони перевозили 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії через Угорщину. Угорські правоохоронні органи розслідують можливе відмивання грошей.
Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомив, що затриманий екс-генерал СБУ — це колишній керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом Геннадій Кузнєзов.
Читайте також