Угорщина опублікувала відео затримання українських інкасаторів

6 бер 2026, 17:49
Уряд Угорщини на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео затримання українських інкасаторських автомобілів та фото коштів, що перевозили інкасатори.

Зазначається, що затримання відбулося вчора, 5 березня. Затримано сімох громадян України, серед яких колишній генерал СБУ.

Стверджується, що вони перевозили 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії через Угорщину. Угорські правоохоронні органи розслідують можливе відмивання грошей.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомив, що затриманий екс-генерал СБУ — це колишній керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом Геннадій Кузнєзов.

