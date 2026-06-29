Деталі розслідування авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині розкрили в ДБР. Фото:

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Триває розслідування авіакатастрофи фронтового бомбардування Су-24М, яка сталася 16 червня на Хмельниччині.

Слідчі встановили, що цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Про це 29 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформовано слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується.

Слідчі вже провели десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. Очевидці розповіли, що обоє пілотів перед польотом пройшли необхідний медогляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої.

Нагадаємо, 16 червня під час виконання навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі Хмельницької області зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули пілоти 55 та 23 років.

У Міноборони створили комісію з розслідування авіакатастрофи. Також призначене службове розслідування у військовій частині та в командуванні Повітряних сил ЗСУ.