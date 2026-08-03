Заступника голови Хмельницької ОВА впіймали на хабарі в 1,1 млн грн. Фото:

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Заступник голови Хмельницької ОВА погорів на мільйонних «відкатах».

СБУ та Офіс Генерального прокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Чиновник отримував 5% від загальної вартості угоди. Про це 3 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що за цей хабар посадовець гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення грошей з бюджету на виконання робіт. Також до схеми зловмисник залучив керівника профільної держустанови.

Правоохоронці задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн грн хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Учасникам «схеми» вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці намагаються встановити можливу причетність до злочину одного з керівників правоохоронного органу Хмельниччини, а також інших представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро викрило колишнього начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних сил України в отриманні хабаря в сумі понад 2 млн дол. від забудовника за сприяння у забудові військового містечка у Львові.