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Ракурс
Потужні вибухи пролунали 31 липня у Хмельницькому, фото: ТСН

Пошкоджена низка будівель — мер Хмельницького про вибухи

31 лип 2026, 16:29
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На території однієї із військових частин на Хмельниччині сьогодні, 31 липня, сталась надзвичайна подія.

Пролунали вибухи. Їх причини, наразі, встановлюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

На місці працюють усі відповідні служби, створено штаб. Інформації про загиблих, на разі, немає, — розповів він.

Симчишин зазначив, що в зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення. Зона можливого розльоту оточена.

Пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Заради безпеки ми змінили рух маршрутного транспорту, — додав він.

За його словами, наслідки інциденту почнуть ліквідовувати як тільки дозволять військові.

Джерело: Ракурс


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