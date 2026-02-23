Вибух гранати забрав життя 10-річного хлопчика в Хмельницькій області. Фото: НПУ

Інцидент трапився ввечері 22 лютого у селі Мала Кужелівка. Попередньо відомо, що дитина гралася гранатою в кімнаті, де перебувала й його 45-річна мати. В один момент прогримів вибух. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але травми були несумісні з життям. Його матір госпіталізували. Про це поліція Хмельницької області повідомила у Facebook.

На місці події працювали лікарі, слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Поліцейські вже обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів. Рештки гранати вилучили й передали експертам.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, 23 лютого в одному з ліцеїв Дніпра прогримів вибух під час показу учням демонстративних боєприпасів. Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо відомо, що школярі зазнали легких тілесних ушкоджень.