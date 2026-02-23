Ракурсhttps://racurs.ua/
В одній зі шкіл Дніпра пролунав вибух, фото: «Укрінформ»
У школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів пролунав вибух — травмовано дітей
У Дніпрі в одній зі шкіл пролунав вибух.
По це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що сьогодні в соцмережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста. Поліцейські на це відреагувалий на місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки.
Встановлено, що внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.
За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення, — розповіли у поліції.
Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.