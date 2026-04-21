Наслідки вибуху гранати на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Ракурс

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранено п’ятьох поліцейських.

Про це сьогодні, 21 квітня. повідомила прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зазначається, що:

сьогодні о 06.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку жителя села Миколаївка Синельниківського району — повідомлялося, що він перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат;

поліцейські прибули на місце події та розпочали перемовини з чоловіком 1991 року народження. Під час спілкування той повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках;

з метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання — у відповідь чоловік кинув у їх бік дві гранати. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула;

внаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських — у всіх осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували;

попри поранення, поліцейські затримали чоловіка. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації, — додали у поліції.