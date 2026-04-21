Наслідки вибуху гранати на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Вибух гранати поранив п’ятьох поліцейських на Дніпропетровщині (ФОТО)

21 кві 2026, 12:02
У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранено п’ятьох поліцейських.

Про це сьогодні, 21 квітня. повідомила прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зазначається, що:

  • сьогодні о 06.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку жителя села Миколаївка Синельниківського району — повідомлялося, що він перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат;
  • поліцейські прибули на місце події та розпочали перемовини з чоловіком 1991 року народження. Під час спілкування той повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках;
  • з метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання — у відповідь чоловік кинув у їх бік дві гранати. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула;
  • внаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських — у всіх осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували;
  • попри поранення, поліцейські затримали чоловіка. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації, — додали у поліції.

Джерело: Ракурс


