Тренувальна граната здетонувала в одній з шкіл Вінниці. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n214037-granata-vybuhnula-v-odniy-z-shkil-vinnyci-ie-postrajdali.html

Ракурс

Вибух гранати стався в одній із шкіл Вінниці.

Сьогодні близько 8.30 один із восьмикласників приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату. Учень залишив гранату на парті, яку згодом взяли до рук двоє його однолітків. Сталася детонація. Внаслідок події двоє школярів звернулись до медиків зі скаргами на печіння очей. Про це поліція Вінницької області повідомила у Facebook.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Школяр розповів, що імітаційно-тренувальну гранату привіз його родич-військовий.

Нагадаємо, у травні у Бобровиця на Чернігівщині 14-річний підліток отримав поранення внаслідок детонації запалу від гранати. З’ясувалося, що дитина знайшла запал від гранати, який у 2022 році його батько привіз додому із зони бойових дій. Хлопець вирішив розібрати предмет, який вибухнув. Він отримав поранення руки та обох ніг.