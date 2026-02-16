Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
В Одесі вибухнув автомобіль. Фото: поліція

Автомобіль вибухнув в Одесі, є постраждалий (ВІДЕО)

16 лют 2026, 11:24
999

Автомобіль Toyota вибухнув у Київському районі Одеси.

Інформація про вибух «Tойоти» на вулиці Академіка Корольова надійшла на спецлінію 102 зранку у понеділок, 16 лютого. Попередньо відомо, що постраждав 56-річний чоловік. Пораненого вже доправили до лікарні. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Деталі вибуху поки невідомі.

У поліції додали, що правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин. Правоохоронці також показали фото та відео з місця надзвичайної події.

В Одесі вибухнув автомобіль. Фото: поліція

Нагадаємо, у Чернівцях під час конфлікту між невідомими особами один із чоловіків кинув гранату. Внаслідок вибуху поранення дістали троє осіб. Одного з травмованих госпіталізували до лікарні, а іншим — медичну допомогу надали на місці події.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів