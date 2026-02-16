В Одессе взорвался автомобиль. Фото: полиция

Автомобіль Toyota вибухнув у Київському районі Одеси.

Інформація про вибух «Tойоти» на вулиці Академіка Корольова надійшла на спецлінію 102 зранку у понеділок, 16 лютого. Попередньо відомо, що постраждав 56-річний чоловік. Пораненого вже доправили до лікарні. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Деталі вибуху поки невідомі.

У поліції додали, що правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин. Правоохоронці також показали фото та відео з місця надзвичайної події.

