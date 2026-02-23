В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n212230-vzryv-na-territorii-azs-progremel-v-nikolaeve-raneny-sem-patrulnyh.html

Ракурс

Вибух прогримів у Миколаєві на території непрацюючої АЗС.

Інцидент в обласному центрі стався о 18.10 у понеділок, 23 лютого. Внаслідок вибуху постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції. Правоохоронці приїхали на перезмінку та припаркували на заправці свої авто. Двоє патрульних перебувають у важкому стані, за їхні життя борються лікарі. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив у Facebook.

Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави, — наголосив Вигівський.

Очільник НПУ додав, що правоохоронці розцінюють ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни.

Президент Володимир Зеленський водночас поінформував, що з’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Глава держави доручив Нацполіції та СБУ інформувати суспільство щодо необхідних деталей.

Нагадаємо, в ніч проти 22 лютого у центрі Львова прогриміло два вибухи. Попередньо, відомо що поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Перший вибух пролунав після того, як на місце прибув екіпаж патрульної поліції. Другий вибух стався тоді, коли під’їхав інший екіпаж. Внаслідок цього теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Сьогодні Галицький районний суд міста обрав 33-річній мешканці Рівненської області запобіжний захід у виді тримання під вартою. Її відправили в СІЗО на строк 60 діб без права внесення застави.