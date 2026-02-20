В Черновицкой области мужчина швырнул гранату в авто полицейских. Фото:

Напад на поліцейських стався у Чернівецькій області.

Ввечері у четвер, 19 лютого, в місті Сторожинець Чернівецького району прогримів вибух біля службового автомобіля поліції. Близько 22.50 невідомий жбурнув гранату у бік службового транспорту. Про це Національна поліція 20 лютого повідомила у Telegram.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських. Їм вже надають необхідну меддопомогу й уточнюють стан.

На Буковині запровадили спеціальну поліцейську операцію. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Правоохоронці встановлюють обставини нападу та розшукують причетних осіб.

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах 55-річний чоловік кинув гранату у бік співробітників ТЦК та поліції, які хотіли перевірити його військово-облікові документи. Його вже затримали. Чоловікові загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.