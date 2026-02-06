В Одессе взорвался автомобиль, погиб 21-летний мужчина. Фото: НПУ

Автомобіль вибухнув в Одесі у п’ятницю вранці, 6 лютого.

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу. Про це прес-служба поліції Одеської області повідомила на своєму сайті.

Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Про причину вибуху поки що не повідомляють.

Правову кваліфікацію події силовики дадуть після зʼясування всіх обставин. Також у Національній полції опублікували фото з місця вибуху.

Нагадаємо, в Оболонському районі Кєва російська агентка підірвала автомобіль Land Rover з українським військовослужбовцем. Жінка заклала вибухівку під авто військового, який прибув у відпустку до Києва з передової, та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу.

Вибух прогримів, коли боєць підійшов до авто та відкрив багажник. Внаслідок події військовий та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.