Вибух прогримів в одному з ТЦК Одеси. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210443-vybuh-progrymiv-v-odnomu-z-tck-odesy-ie-jertvy.html

Ракурс

Вибух стався в будівлі ТЦК в Одесі у п’ятницю, 21 листопада.

Надзвичайна подія трапилася в одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси. Попередньо відомо про одного загиблого та одного пораненого. Про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та екстрені служби. Обставини події ще встановлюються. Поліція пообіцяла згодом розкрити всі деталі.

Одеський обласний ТЦК та СП наразі подію не коментував.

Нагадаємо, вибухи та збройні інциденти в приміщеннях ТЦК трапляються нерідко. Зокрема, у Львівській області невідомий кинув гранату в приміщення районного Територіального центру комплектування міста Буськ, а в Кременчуці чоловік відкрив вогонь у місцевому військкоматі — тоді внаслідок стрілянини двоє ТЦКшників отримали поранення.