Стрілянина сталася у Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування.

Сьогодні, 30 жовтня, в районі залізничного вокзалу затримали 53-річного чоловіка. Його доставили в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. У військкоматі громадянин почав вимагати або його відпустили, а в противному випадку чоловік пообіцяв стріляти. Про це головний редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев повідомив у Telegram.

Відпускати його не планували, тоді він достав пістолет та почав стріляти. Можливо рикошетом, а можливо він стріляв ціле направлено, але у підсумку поранено двоє військових, — йдеться у повідомленні.

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що поліція супроводила до військкомату громадянина. Під час огляду правоохоронці запитали про те, чи маз собою заборонені предмети. У відповідь чоловік дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

Внаслідок стрілянини двоє ТЦКшників отримали поранення гомілки. Вони перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція.

Нагадаємо, 4 вересня на Волині стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та цивільними чоловіками. У Територіальному центрі комплектування тоді заявили, що один із чоловіків відібрав у групи оповіщення пістолети та відкрив вогонь.