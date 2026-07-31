Ракурсhttps://racurs.ua/
Потужні вибухи пролунали на Хмельниччині 31 липня, скріншот відео
Надзвичайна подія на полігоні — ССО про вибухи на Хмельниччиніhttps://racurs.ua/ua/n215353-nadzvychayna-podiya-na-poligoni-sso-pro-vybuhy-na-hmelnychchyni.htmlРакурс
На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сьогодні, 31 липня, сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.
Обставини й причини події встановлюються. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється, — розповіли у ССО. — Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.
Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунали кілька потужних вибухів.