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Ракурс
Потужні вибухи пролунали на Хмельниччині 31 липня, скріншот відео

Надзвичайна подія на полігоні — ССО про вибухи на Хмельниччині

31 лип 2026, 15:23
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На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сьогодні, 31 липня, сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Обставини й причини події встановлюються. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється, — розповіли у ССО. — Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунали кілька потужних вибухів.

Джерело: Ракурс


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