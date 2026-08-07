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Територію Хмельниччини впродовж тижня очищалися від наслідків потужних вибухів на полігоні, фото: ДСНС
На Хмельниччині завершили очищати територію після потужних вибухів на полігоні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215481-na-hmelnychchyni-zavershyly-ochyschaty-terytoriu-pislya-potujnyh-vybuhiv-na-poligoni-foto-video.htmlРакурс
На Хмельниччині основні сили ДСНС України завершили виконання завдань після вибухів на полігоні, що сталися 31 липня.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що впродовж тижня:
- піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями Сил безпілотних систем очищали території від вибухонебезпечних предметів. За допомогою БпЛА та роботизованих комплексів вони обстежували місцевість і водойми, виявляли, вилучали та транспортували небезпечні знахідки для подальшого знищення;
- фахівці мобільних класів з мінної безпеки разом з офіцерами-рятувальниками громади навчали населення — розповідали дітям і дорослим, як діяти у разі виявлення ВНП.
Попри завершення роботи основних сил, ліквідація наслідків надзвичайної події триває. Сапери, водолази та кінологи продовжують обстежувати територію, реагувати на повідомлення про небезпечні знахідки й виконувати необхідні роботи до повного усунення загроз, — додали у ДПСУ.