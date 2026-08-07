Територію Хмельниччини впродовж тижня очищалися від наслідків потужних вибухів на полігоні, фото: ДСНС

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На Хмельниччині основні сили ДСНС України завершили виконання завдань після вибухів на полігоні, що сталися 31 липня.

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що впродовж тижня:

піротехнічні підрозділи спільно з фахівцями Сил безпілотних систем очищали території від вибухонебезпечних предметів. За допомогою БпЛА та роботизованих комплексів вони обстежували місцевість і водойми, виявляли, вилучали та транспортували небезпечні знахідки для подальшого знищення;

фахівці мобільних класів з мінної безпеки разом з офіцерами-рятувальниками громади навчали населення — розповідали дітям і дорослим, як діяти у разі виявлення ВНП.