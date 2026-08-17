ДБР розшифровувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині. Фото:

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ДБР розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня.

Бортовий реєстратор показав, що під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 м зі швидкістю 809 км/год. Про це Державне бюро розслідувань 17 серпня повідомило у Telegram.

Згідно з попередніми висновками, пошкодити систему міг зовнішній чинник — ймовірно, птах. Але цю версію ще мають підтвердити експерти.

Призначено додаткову авіаційно-технічну експертизу. Фахівці повинні з’ясувати, чи міг екіпаж відновити контроль над Су-24М, а також перевірити інші можливі причини авіатрощі. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх експертиз.

Співробітники Бюро розслідують можливе порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Нагадаємо, 16 червня під час виконання навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі Хмельницької області зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. У катастрофі загинули льотчик майор Богдан Загорулько та штурман старший лейтенант Богдан Бабенко, які виконували бойове завдання. Су-24М належав до 7-ї бригади.