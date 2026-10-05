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Ракурс
ЗСУ уразили місце запуску й склад безпілотників. Фото:

ЗСУ уразили місце запуску «Шахедів» у районі Донецька — Генштаб

5 жов 2026, 13:28
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Сили оборони України атакували низку важливих військових об'єктів армії РФ.

В районі окупованого Донецька було уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати дрони-камікадзе та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також у районі Донецька був уражений вузол зв’язку російського агресора.

А в районі Бердянська Запорізької області ЗСУ вдарили по пункту управління противника та складу БпЛА армії Росії. У районі Любимівки Запорізької області був уражений російський військовий ремонтний підрозділ.

Крім того, було завдано удару по місцях зосередження живої сили противника — у районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецьк.

Нагадаємо, 1 жовтня Сили оборони України завдали удару по російському судну в Чорному морі. Також було влучання по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області РФ. У Самарській області був атакований нафтовий об'єкт, а в Брянській області — склад забезпечення російської армії.

Джерело: Ракурс


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