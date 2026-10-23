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В Олешках в конце октября может состояться гуманитарная миссия, фото: ChatGPT

Силы обороны Украины обеспечат исполнение решений главнокомандующего ради гуманитарной миссии в Олешках — Генштаб

23 окт 2026, 22:14
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Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках.

Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований, — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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