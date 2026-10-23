Український FPV-дрон батальйону безпілотних систем Legion 33-ї ОМБр знищив польовий склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

В окупантів знову підгоріло. Польовий склад снарядів не пережив зустрічі із FPV батальйону безпілотних систем «Legion», — вказано в описі відео.