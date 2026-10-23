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Более 2 тыс. ударных БпЛА обезврежены в течение недели, фото: Генштаб ВСУ
Почти 2,3 тыс. российских ударных БПЛА обезврежены за неделю — Генштабhttps://racurs.ua/n217012-pochti-2-3-tys-rossiyskih-udarnyh-bpla-obezvrejeny-za-nedelu-genshtab.htmlРакурс
Сили ППО України за тиждень знешкодили майже 2,3 тис. ударних БпЛА.
Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що протягом тижня противник застосував 2 тис. 597 БпЛА Шахед-131/136/238, «Пародія» та «Гербера». Сили оборони знешкодили 2 тис. 282 із них.
Таким чином, ефективність протидії за ці сім діб становить понад 87%.
Такий показник свідчить про високу результативність української протиповітряної оборони, особливо з огляду на масштаби та інтенсивність російських атак, — наголошують у Генштабі.
У Генштабі зазначають, що ворог постійно вдосконалює тактику застосування безпілотників, використовує різні маршрути й висоти польоту, комбінує ударні дрони з хибними цілями та намагається перевантажити українську ППО кількістю одночасних повітряних загроз:
За таких умов знешкодження майже дев’яти з десяти ворожих БпЛА є результатом злагодженої роботи авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, засобів радіоелектронної боротьби та операторів безпілотних систем.
Кожна знешкоджена повітряна ціль зменшує ризик загибелі людей, руйнування житлових будинків, пошкодження енергетичних об'єктів та іншої критичної інфраструктури. Водночас навіть високоякісна робота української ППО не усуває загрози повністю. Тому і далі закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також не поширювати інформацію про роботу ППО, — додали у Генштабі.