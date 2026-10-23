Судно Khoryv, фото: Vesselfinder.com

https://racurs.ua/n217011-ukrainskiy-moryak-pogib-v-rezultate-zatopleniya-sudna-vblizi-rumynii-mid.html

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Внаслідок затоплення судна Khoryv поблизу румунського міста Констанца загинув громадянин України.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, повідомляє агентство «Укрінформ».

За даними МЗС:

на борту судна, яке прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів, перебували 14 членів екіпажу;

загинув моряк — громадянин України;

четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні;

ще двоє членів екіпажу — громадян України не потребують медичної допомоги

за попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.

У МЗС подякували румунським службам за порятунок українців.

Посольство України в Румунії продовжує з’ясовувати обставини інциденту, встановлювати місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян, а також підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії.

Комерційне судно Khoryv, яке перебувало за 13 морських миль від румунського порту Констанца, затонуло сьогодні, 23 жовтня.

Джерело: «Укрінформ»