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Судно Khoryv, фото: Vesselfinder.com
Украинский моряк погиб в результате затопления судна вблизи Румынии — МИДhttps://racurs.ua/n217011-ukrainskiy-moryak-pogib-v-rezultate-zatopleniya-sudna-vblizi-rumynii-mid.htmlРакурс
Внаслідок затоплення судна Khoryv поблизу румунського міста Констанца загинув громадянин України.
Про це журналістам повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, повідомляє агентство «Укрінформ».
За даними МЗС:
- на борту судна, яке прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів, перебували 14 членів екіпажу;
- загинув моряк — громадянин України;
- четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні;
- ще двоє членів екіпажу — громадян України не потребують медичної допомоги
- за попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.
У МЗС подякували румунським службам за порятунок українців.
Посольство України в Румунії продовжує з’ясовувати обставини інциденту, встановлювати місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян, а також підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії.
Комерційне судно Khoryv, яке перебувало за 13 морських миль від румунського порту Констанца, затонуло сьогодні, 23 жовтня.
Джерело: «Укрінформ»