Оккупанты хотят запустить пассажирские катера через Керченский пролив. Фото:

https://racurs.ua/n217526-okkupanty-anonsirovali-zapusk-passajirskih-katerov-cherez-kerchenskiy-proliv.html

Ракурс

Окупанти в Криму планують запустити пасажирські катери між портами Крим і Кавказ.

З п’ятниці, 20 листопада, через Керченську протоку можуть почати рухатися катери. Загарбники переправлятимуть пасажирів безкоштовно. Про це радник російського очільника Криму Олег Крючков заявив в ефірі місцевого телеканалу «Крим 24», передає «Радіо Свобода».

За словами представника окупаційної адміністрації, пасажирів доправлятимуть автобусами до порту Крим у Керчі. Вже звідти вони можуть вирушити катерами до порту Кавказ на Таманському півострові РФ. А до Краснодара чи Тамані вже можна буде дістатися автобусами.

Перевозити автомобілі катери не будуть. Також на катерах заборонять перевозити бензин у каністрах.

Крім того, саме від погодних умов залежатиме, чи виходитимуть катери в плавання. Через шторми рух через Керченську протоку може зупинятися кілька разів на тиждень.

Тим часом у мережі опублікували супутниковий знімок Кримського мосту, який був зроблений 19 листопада.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ «Нептун» в ніч на 19 листопада завдали чергового удару ракетами по незаконно збудованому Керченському мосту.

Джерело: «Радіо Свобода»