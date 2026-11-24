Украина уже уничтожила около трети Черноморского флота РФ, пишет Sky News. Фото:

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Україна з початку повномасштабної війни знищила майже третину російського Чорноморського флоту.

Однією з найбільш значущих втрат країни-агресора стало знищення в квітні 2022 року ракетного крейсера «Москва», який був флагманом Чорноморського флоту РФ. Також до складу цього флоту входив і російський корвет «Меркурій», який днями був знищений в порту Лівії. Про це повідомляє Sky News.

Крім того, через систематичні українські атаки РФ була змушена перенести командний центр флоту до Новоросійська.

Зазначається, що наразі російський Чорноморський флот налічує близько семи підводних човнів та понад 40 військових кораблів. Ще значно менше, ніж до початку великої війни. На думку аналітиків, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Чорноморський флот РФ налічував близько 74 суден.

Як відомо, Чорноморський флот Росії здійснює операції в Чорному та Азовському морях, а також у прилеглих регіонах. Історично його головною базою був Севастополь в окупованому Криму, але через удари України все змінилося.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що з початку повномасштабної війни було знищено 36 російських кораблів та катерів, а також два підводних човна.

Нагадаємо, минулих вихідних Сили оборони України безпілотниками знищили в лівійському порту Бенгазі російський корвет «Меркурій», який РФ прийняла на озброєння у 2023 році. Разом із кораблем був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою ціллю на території Лівіх став російський суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї.

Джерело: Sky News