Критические повреждения двух ракетоносителей в Новороссийске показали на спутниковых фото. Фото:

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Сили оборони України критично пошкодили два російські ракетоносії у Новоросійську.

Внаслідок удару по військово-морській базі Чорноморський флот РФ втратив два носії «Калібрів». Фрегат «Адмірал Макаров», який є флагманом ЧФ Росії, та фрегат «Адмірал Ессен» зазнали критичних руйнувань під час атаки 12 серпня. Кораблі повністю втратили ударний потенціал та здатність до бойового управління. Про це повідомили моніторингові пабліки.

Зазначається, що влучання в носову частину корабля «Адмірал Ессен» призвели до деформації палуби та руйнування восьми шахт для пуску крилатих ракет «Калібр». А знесення щогл знищило антенні пости оглядової РЛС 3Ц-25Е, комплекси РЕБ ТК-25 та куполи супутникового зв’язку «Центавр».

Щодо фрегату «Адмірал Макаров», то влучання у зону виносного причального пристрою спровокували внутрішню детонацію. Зафіксовано вигорання пускових шахт УКСК 3С14. Також зруйновано РЛС, РЕБ та зв’язок.

Обидва кораблі виведені з експлуатації щонайменше на рік і потребують докового ремонту.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Пошкоджень різного ступеня зазнали чотири російські військові кораблі: два фрегата проекту 11356 — «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», які є носіями ракет «Калібр», а також малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» й сторожовий корабель проекту 22160 «Василь Биков».