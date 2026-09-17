СБУ поразила три самолета и три вертолета на аэродроме в Ростове. Фото:

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Ракурс

Служба безпеки України уразила відразу шість російських бортів на військовому аеродромі в Ростові.

У ніч на 17 вересня спецслужба провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по низці російських повітряних цілей. На стоянці літаків та вертольотів спалахнула масштабна пожежа з вторинною детонацією. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Наразі підтверджене ураження:

військово-транспортного літака Ан-12;

двох військово-транспортних літаків Ан-26;

трьох вертольотів.

СБУ спільно із Силами оборони України уразила Ярославський нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула пожежа.

Генеральний штаб Збройних сил України також підтвердив ураження ростовського аеродрому та НПЗ в Ярославлі.

Нагадаємо, вночі 17 вересня в Ростові-на-Дону був атакований військовий аеродром «Ростов-на-Дону — Центральний». Моніторингові пабліки інформували, що на території стоянки могли розміщуватися військові літаки та вертольоти.