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СБУ уразила три літаки та три гелікоптери на аеродромі в Ростові. Фото:
Дрони СБУ уразили три літаки та три гелікоптери на аеродромі в Ростовіhttps://racurs.ua/ua/n216288-drony-sbu-urazyly-try-litaky-ta-try-gelikoptery-na-aerodromi-v-rostovi.htmlРакурс
Служба безпеки України уразила відразу шість російських бортів на військовому аеродромі в Ростові.
У ніч на 17 вересня спецслужба провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по низці російських повітряних цілей. На стоянці літаків та вертольотів спалахнула масштабна пожежа з вторинною детонацією. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.
Наразі підтверджене ураження:
- військово-транспортного літака Ан-12;
- двох військово-транспортних літаків Ан-26;
- трьох вертольотів.
СБУ спільно із Силами оборони України уразила Ярославський нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула пожежа.
Генеральний штаб Збройних сил України також підтвердив ураження ростовського аеродрому та НПЗ в Ярославлі.
Нагадаємо, вночі 17 вересня в Ростові-на-Дону був атакований військовий аеродром «Ростов-на-Дону — Центральний». Моніторингові пабліки інформували, що на території стоянки могли розміщуватися військові літаки та вертольоти.