Супутник зафіксував знищені російські Су-35 та Су-34 на аеродромі в Адигеї. Фото:

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СБУ знищила два російські винищувачі в Адигеї.

У ніч проти 4 жовтня безпілотники Служби безпеки України вдарили по військовому аеродромі Ханська в Республіці Адигея РФ. Внаслідок атаки були уражені Су-35 та Су-34 та склад боєприпасів. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Обидва літаки — носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах, — зазначили тоді в спецслужбі.

Моніторингові Telegram-канали вже опублікували супутникові знімки летовища. На кадрах видно, що літаки повністю згоріли.

Нагадаємо, 17 вересня СБУ провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по низці російських повітряних цілей. Було уражено військово-транспортний літак Ан-12, два військово-транспортних літаки Ан-26 й три вертольоти.