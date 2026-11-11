Уражено російський ракетний корабель «Буян-М». Фото:

https://racurs.ua/ua/n217372-sbu-urazyla-rosiyskyy-raketnyy-korabel-buyan-m.html

Ракурс

Служба безпеки України уразила російський ракетний корабель.

У межах спецоперації СБУ спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проекту «Буян-М» «Наро-Фомінськ». Він є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс» і був спущений на воду в 2022 році. Про це прес-центр СБ України 11 листопада повідомив у Telegram.

Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ раніше інформував, що вночі 11 листопада поблизу острова Гогланд у Фінській затоці був атакований малий ракетний корабель Балтійського флоту Російської Федерації. Є інформація про загиблих та поранених серед екіпажу.

Крім того, в СБУ заявили, що перевіряють інформацію щодо знищення російських бойових вертольотів.

Спецслужба підтвердила й ураження важливих об'єктів портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ також підтвердили цю атаку. Там заявили, що внаслідок влучань БпЛА по об'єктах нафтової інфраструктури порту найбільше постраждав резервуарний парк. Пошкоджено п’ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 тис. куб. м, що призвело до масштабної пожежі.

Пошкоджено і виробничу частину: уражено установку гідрокрекінгу, де також спалахнула пожежа, а ще апарат повітряного охолодження та насосну станцію. Під удар потрапив і причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

Чому це важливо: кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що минулої ночі армія Російської Федерації втратила відразу три гелікоптери. Ці бойові машини впали під час відбиття атаки українських БпЛА на порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Мова йде про два ударних гелікоптери Ка-52 та один Мі-8. Унаслідок цього загинули семеро членів екіпажів.

Росіяни вважають, що падіння гелікоптерів сталося або через зіткнення з іншими об'єктами, або через роботу російської протиповітряної оборони.