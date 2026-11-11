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Ракурс
Росія втратила три гелікоптери під час відбиття атаки на порт Усть-Луга. Фото:

РФ втратила три гелікоптери під час відбиття атаки на порт Усть-Луга

11 лис 2026, 17:54
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Армія Російської Федерації вночі 11 листопада втратила відразу три гелікоптери.

Ці бойові машини впали під час відбиття атаки українських БпЛА на порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Мова йде про два ударних гелікоптери Ка-52 та один Мі-8. Унаслідок цього загинули семеро членів екіпажів. Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Російські блогери пишуть, що наразі немає достовірної інформації про причину втрати бортів. Окупанти вважають, що падіння гелікоптерів сталося або через зіткнення з іншими об'єктами, або через роботу російської протиповітряної оборони. Раніше ППО РФ неодноразово збивала власні літаки та вертольоти під час атак українських безпілотників.

Нагадаємо, вночі 11 листопада російський порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Наразі над територією порту піднімаються величезні хмари густого чорного диму, а сервіс NASA FIRMS зафіксував відразу кілька вогнищ займання. Нафтові танкери екстрено покидають гавань, де вирують пожежі.

Джерело: Ракурс


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