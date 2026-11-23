Затонулий російський корвет «Меркурій» показали на супутникових фото. Фото:

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Затонулий російський військовий корабель «Меркурій» показали на супутникових фото.

Корвет «Меркурій», який вважають одним із найновіших кораблів флоту РФ, був введений в експлуатацію у 2023 році. До ураження корабель перебував у лівійському порту Бенгазі. Там росіяни поповнювали запаси пального та вантажили припаси.

На світлинах, які зробив супутник, видно, що корвет почав занурюватися під воду. Над її поверхнею залишилася лише носова частина судна.

Лівійська влада заявила, що напередодні «Меркурій» перебував на військово-морській базі в Бенгазі, коли його атакували дрони. Місія ООН у Лівії висловила занепокоєння атаками.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України знищили російський корвет «Меркурій», який РФ прийняла на озброєння у 2023 році. Разом із кораблем був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї.

Джерело: The Independent