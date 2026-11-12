Авто з полковником РФ вибухнуло під Санкт-Петербургом. Фото:

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Ракурс

Автомобіль з російським військовим вибухнув у селищі Шушари під Санкт-Петербургом в РФ.

Інцидент трапився у четвер, 12 листопада. Загинув полковник армії Російської Федерації. Член його родини, який був поряд, вижив, але отримав поранення. Ім’я загиблого та подробиці вибуху наразі невідомі. Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Місцеві пабліки пишуть, що вибуховий пристрій закріпили на днищі автомобіля. Бомбу активували дистанційно, коли окупант виїжджав із двору будинку.

Російські воєнкори попрощалися із загиблим словами про «вічний політ». Це може вказувати на те, що жертва вибуху є військовим льотчиком.

Нагадаємо, 27 серпня на Колпінському шосе в Пушкінському районі Санкт-Петербургу вибухнув автомобіль. Сталося це в той момент, коли водій почав від’їжджати від будинку. Попередньо, у машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Тоді загинув підполковник армії РФ.