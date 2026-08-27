Автомобіль з офіцером Міноборони РФ підірвали у Санкт-Петербурзі. Фото:

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Ракурс

Автомобіль з офіцером Міністерства оборони РФ підірвали у Санкт-Петербурзі.

Вранці у четвер, 27 серпня, на Колпінському шосе в Пушкінському районі вибухнув автомобіль. Сталося це в той момент, коли водій почав від’їжджати від будинку. Попередньо, у машині спрацював саморобний вибуховий пристрій. Водій загинув, а жінка з важкими пораненнями була госпіталізована. Про інцидент пишуть російські ЗМІ.

Вибухом також були пошкоджені припарковані поруч автомобілі та торговельні павільйони.

Ворожа пропаганда пише, що загинув підполковник армії РФ, який служив у військах Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Інші ресурси вказують, що жертва — військовий льотчик. Ім’я загиблого офіційно не розголошували.

У Слідчому комітеті Росії заявили про загибель чоловіка та госпіталізацію ще однієї особи після пожежі автомобіля. За фактом інциденту силовики порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, на початку серпня в власному авто підірвали генерального директора компанії «Уралдронзавод», яка виробляє FPV-дрони «Упир», й автора провоєнного російського телеграм-каналу «Повёрнутые на войне» Володимира Ткачука. Під Єкатеринбургом тоді здетонував вибуховий пристрій, який був закладений під автомобіль Mercedes-Benz.