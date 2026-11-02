Найновіший російський багатоцільовий винищувач Су-57 вибухнув в РФ. Фото:

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Найновіший багатоцільовий винищувач Росії Су-57 вибухнув на аеродромі «Ахтубінськ».

Інцидент трапився 29 жовтня. під час запуску двигунів. Літак оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1. Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування — це пальне неналежної якості. Вартість такого літака оцінюється у близько 150 млн дол. Про це 2 листопада повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що авіаційне паливо Jet A-1 для цих винищувачів постачає ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», яка знаходиться під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, та України. Також цек паливо можуть використовувати російські реактивні безпілотники «Герань-4» та «Герань-5».

Нагадаємо, 29 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по місцю розміщення авіації противника на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Таким чином було знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34.