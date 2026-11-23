Ураження російського корабля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217568-zelenskyy-pidtverdyv-urajennya-rosiyskogo-korveta-merkuriy-u-liviy-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив ураження у Лівії російського корвета «Меркурій» та суховантажа MV ANGARA, інша про що раніше з’явилася у ЗМІ.

На своїй Фейсбук-сторінці Зеленський сьогодні, 23 листопада, також опублікував відповідне відео.

Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції — визначені цілі досягнуті, — наголосив Зеленський. — Усе відбулося поблизу берегів Лівії.

Він зазначив, що українські військові задіяли сім морських дронів вітчизняного виробництва: