Росіяни за добу втратили майже 2,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 639 тис. 641 особу.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 471 особу. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 492 танки;

25 тис. 941 бойова броньована машина;

52 тис. 731 артилерійська система;

2 тис. 298 одиниць РСЗВ;

1 тис. 768 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 213 наземних робототехнічних комплексів;

618 тис. 262 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 278 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

178 тис. 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 932 одиниці спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 72 авіаударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 964 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 250 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 25 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Тополя, Вільна Слобода, Сопич, Фотовиж, Гірки, Шалигине, Вовківка, Малушине, Бруски, Студенок Сумської області;

Хрінівка, Леонівка Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони скупчення живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА та дві артилерійські системи.