Російські загарбники за добу втратили понад 2,4 тис. осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217566-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-2-4-tys-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 639 тис. 641 особу.
За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 471 особу. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 492 танки;
- 25 тис. 941 бойова броньована машина;
- 52 тис. 731 артилерійська система;
- 2 тис. 298 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 768 одиниць засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 213 наземних робототехнічних комплексів;
- 618 тис. 262 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 278 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 178 тис. 713 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 932 одиниці спеціальної техніки.
Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав 72 авіаударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7 тис. 964 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 250 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 25 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:
- Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Тополя, Вільна Слобода, Сопич, Фотовиж, Гірки, Шалигине, Вовківка, Малушине, Бруски, Студенок Сумської області;
- Хрінівка, Леонівка Чернігівської області.
Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони скупчення живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА та дві артилерійські системи.