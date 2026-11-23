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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
153 БпЛА атакували Україну в ніч на 23 листопада — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n217565-153-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-23-lystopada-povitryani-syly.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 листопада (з 18.00 22 листопада), атакували Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
- атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.