Спутник зафиксировал повреждение трех российских военных кораблей в порту Новороссийска. Фото:

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Ракурс

Ураження трьох російських військових кораблів у порту Новоросійська показали на супутникових фото.

Візуально підтверджено, що було влучання в надбудову судна ракетоносія «Адмірал Ессен». Унаслідок влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа, що також підтверджує ГУР. Також було влучання в надбудову ракетоносія «Адмірал Макаров».

Крім того, уражено російський багатоцільовий малий ракетно-артилерійський 3-го рангу «Буян-М» (проект 21631). Він є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс».

«Буян-М» до речі не так давно відстрілявся по Києву, за що отримав по зубам. Наслідки інших влучань — у процесі уточнення, — пишуть аналітики.

Деякі моніторингові Telegram-канали пишуть, що по кораблю могли завдати удару ракетами «Нептун». Попередньо відомо, що він отримав критичні ушкодження й може бути надовго виведений з ладу.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 9 вересня мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також були влучання по трьох російських кораблях — малому морському тральщику «Железняков», фрегату «Адмирал Ессен» та великому десантному кораблі проекту 11711 «Петр Моргунов».