Понад 2 тис. ударних БпЛА знешкоджено протягом тижня, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217012-mayje-2-3-tys-rosiyskyh-udarnyh-bpla-zneshkodjeno-za-tyjden-genshtab.html

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Сили ППО України за тиждень знешкодили майже 2,3 тис. ударних БпЛА.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що протягом тижня противник застосував 2 тис. 597 БпЛА Шахед-131/136/238, «Пародія» та «Гербера». Сили оборони знешкодили 2 тис. 282 із них.

Таким чином, ефективність протидії за ці сім діб становить понад 87%.

Такий показник свідчить про високу результативність української протиповітряної оборони, особливо з огляду на масштаби та інтенсивність російських атак, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що ворог постійно вдосконалює тактику застосування безпілотників, використовує різні маршрути й висоти польоту, комбінує ударні дрони з хибними цілями та намагається перевантажити українську ППО кількістю одночасних повітряних загроз:

За таких умов знешкодження майже дев’яти з десяти ворожих БпЛА є результатом злагодженої роботи авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, засобів радіоелектронної боротьби та операторів безпілотних систем.