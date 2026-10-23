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Знищення ворожого складу, скріншот відео
Польовий склад росіян не пережив зустрічі з українським дроном (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217013-polovyy-sklad-rosiyan-ne-perejyv-zustrichi-z-ukrayinskym-dronom-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон батальйону безпілотних систем Legion 33-ї ОМБр знищив польовий склад російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
В окупантів знову підгоріло. Польовий склад снарядів не пережив зустрічі із FPV батальйону безпілотних систем «Legion», — вказано в описі відео.
На відео показано момент виявлення складу, завдання удару та наслідки влучання.