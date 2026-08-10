Украина готовится к повторному нападению россиян на Чернобыль. Фото:

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Українська армія готується до можливого повторного вторгнення російських військ у Чорнобильську зону.

На початку повномасштабної війни окупанти зайняли територію Чорнобильської АЕС. Наразі її контролює Україна, однак по всій зоні українські військові готуються до можливих несподіванок. Зокрема, кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти, а будівельна техніка риє траншеї та ями у піщаному ґрунті. Виритий ґрунт використовують для насипів на перехрестях доріг. Про це повідомило видання Der Spiegel.

На дорогах встановлюють металеві конструкції та спеціальні сітки, які мають перешкоджати польотам FPV-дронів. Такі засоби вже використовувалися ЗСУ на Донбасі.

Особливу увагу приділяють напрямку з боку Білорусі, яка розташована приблизно за 15 км від Чорнобильської зони. У разі нового нападу Чорнобиль опиниться в зоні досяжності російських FPV-дронів.

Також українські Сили оборони зруйнували залізничний міст через ділянку білоруської території, щоб ускладнити можливий наступ на Чорнобильську зону. До війни цим мостом користувалися працівники Чорнобильської АЕС, які щодня їздили до Славутича.

Також видання пише, що окрема проблема — пошкодження захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. У лютому 2025 року російський безпілотник влучив у конструкцію, спричинивши пожежу та пошкодивши внутрішню мембрану. Українська сторона вже відремонтувала пробоїну, однак споруда більше не функціонує так, як планувалося.

Нагадаємо, 4 серпня Чорнобильська АЕС та ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» підписали контракт на тимчасовий ремонт конфайнмента над четвертим енергоблоком, пошкодженого російським дроном у лютому 2025 року.

Джерело: Der Spiegel